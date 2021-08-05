Когда может быть опасен арбуз? Объясняет диетолог Гинзбург
Арбузы являются излюбленным летним лакомством россиян, но именно их сладость может плохо сказываться на организме людей, предупреждают врачи. Как заметил в интервью Михаил Гинзбург,
«арбуз может быть опасен для здоровья людей, страдающих от диабета, ожирения, почечных заболеваний или атеросклероза из-за высокого содержания сахара».
Медик объяснил, что мякоть спелого арбуза изобилует фруктозой. Этот вид сахара вызывает в последние годы много нареканий со стороны ученых. Ее усвоение может способствовать росту жировых отложений и воспалительных процессов в сосудах. Учитывая это, Гинзбург призвал россиян лакомиться арбузом исключительно в умеренном количестве, причем медленно, очень небольшими кусочками. Эксперт заметил, что арбуз, съеденный сразу большой порцией (свыше 200 граммов) – это
«в том числе и нагрузка жидкости, которая тоже для многих небезразлична, поскольку создает риск повышения давления».
Лучше всего, считает врач, есть арбуз после еды, в виде десерта.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий