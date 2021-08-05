Найден способ избежать вялости по утрам
Ученые установили, что десять минут ходьбы заменят утреннюю чашку кофе.
Короткие регулярные прогулки улучшают качество сна, повышают выносливость и снимают стресс. Физическая активность положительно влияет на настроение и снижает общую усталость, а также способствует потере веса.
Такой вид активности приносит бодрость на весь день.
В целом ходьба помогает в снижении уровня холестерина в крови и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.
Ученые заметили, что такой вид нагрузки увеличивает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на работе центральной нервной системы.
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