Найден способ избежать вялости по утрам

Обычная прогулка по утрам способна привести организм в бодрое и энергичное состояние.

Ученые установили, что десять минут ходьбы заменят утреннюю чашку кофе.

Короткие регулярные прогулки улучшают качество сна, повышают выносливость и снимают стресс. Физическая активность положительно влияет на настроение и снижает общую усталость, а также способствует потере веса.

Такой вид активности приносит бодрость на весь день.

В целом ходьба помогает в снижении уровня холестерина в крови и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые заметили, что такой вид нагрузки увеличивает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на работе центральной нервной системы.
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