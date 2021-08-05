6 опасных аллергенов, скрывающихся в вашем доме

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Врачи говорят, что не бывает людей без аллергии – бывают те, кто пока не встретился со своим аллергеном. И увы, у многих из нас неплохое шансы поймать свой собственный триггер в своем же доме. Рассказываем, с какими наиболее распространенными и опасными аллергенами можно встретиться в своей квартире – и как от них избавиться.Цветочная пыльцаКонечно, если у вас аллергия на пыльцу, скорее всего, вы о ней знаете. И знаете, что, увы, приступ может случиться не только на улице, но и дома – и потому особенно важно в так называемый «высокий сезон» прилагать максимум усилий, чтобы большая часть пыльцы оставалась снаружи.Если у вас стоят кондиционеры воздуха, тщательно вычищайте фильтры – иначе частицы пыльцы будут оседать в воздухе даже после того, как сезон цветения закончится. Если есть возможность, подумайте о приобретении или аренде очистителя воздуха – его использование позволяет значительно уменьшить концентрацию пыльцы. Обязательно тщательно мойте подошвы уличной обуви после возвращения домой, чаще стирайте одежду, а также старайтесь принимать душ и мыть голову сразу после возвращения – пыльца часто оседает на волосах и коже.Летучие органические соединенияТак называемые ЛОС – это химические вещества, содержащиеся во многих продуктах, используемых для строительства, обслуживания и очистки домов. Кратковременное воздействие может вызвать такие симптомы, как головные боли и зуд в глазах, в то время как хроническое воздействие в течение многих лет может привести к раку, повреждению печени и другим опасным последствиям.Когда в следующий раз вы будете делать ремонт, обязательно обращайте пристальное внимание на состав всех материалов, использующихся для отделки. Проверяйте все ингредиенты, не опасны ли они и не вызывают ли нежелательных последствий.Пылевые клещиЭто один из самых распространенных бытовых аллергенов. Для размножения и комфортного существования им нужна теплая и влажная среда – и, увы, наши постели им идеально подходят (факт, который вы не хотите знать: пылевые клещи питаются омертвевшими частицами нашей кожи).Что можно сделать, чтобы избавиться от них? Ежедневно проветривать и вытряхивать постельное белье, регулярно сушить, чистить и проветривать матрасы, подушки, одеяла и пледы. И, конечно же, регулярно менять постельное белье и стирать его в действительно горячей воде.Дым и продукты горенияПервое место, конечно, у табачного дыма, причем ваше здоровье в опасности даже если сами вы не курите – пассивное курение не намного безопаснее активного. Но также опасные аллергены содержатся в чаде и дыме, которые образуются при готовке (вот почему на кухне нужна вытяжка) и при горении свечей, особенно ароматических. Так что старайтесь использовать их не очень часто и следите, чтобы время горения не превышало 30-40 минут.Споры плесениБытовая плесень и грибок – еще один опасный аллерген, который, увы, часто приживается в наших жилищах. Больше всего на свете он любит теплую и влажную среду, а потому часто заводится в ванной комнате, туалете, подвале, кладовке или в шкафах. Регулярно осматривайте эти помещения и, если заметите плесень, немедленно займитесь ее уничтожением. Помните, некоторые виды грибка могут спровоцировать смертельно опасные болезни!Также обязательно следите за тем, чтобы вентиляция в ванной и уборной была хорошая, а влажность в доме не была чрезмерной.Домашние животные и вредителиДаже если у вас нет аллергии на кошек или собак, постарайтесь не разрешать им валяться на вашей постели и тем более спать вместе с вами: частички их кожи – сильный аллерген, и могут запустить реакцию даже у тех, у кого раньше не было аллергии.Но если у вас нет домашних животных, а аллергия внезапно началась, возможно, в вашем доме завелись вредители: насекомые (например, тараканы) или грызуны. Их помет – один из самых сильных аллергенов.