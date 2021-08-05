Найден цветок, который может помочь в борьбе с коронавирусом
Растение уже давно известно своими противовоспалительными свойствами. Вещество, содержащиеся в его составе, а именно, тимохинон, может влиять на S-белок коронавируса, тем самым препятствуя прогрессированию инфекции в легких.
Помимо этого тимохинон обладает достаточно мощным воздействием для того, чтобы останавливать цитокиновый шторм, который сопровождает пациентов с тяжелым протеканием болезни.
Кроме того, растение обладает и другими преимуществами. Так, его применение эффективно в борьбе с аллергическими реакциями, синуситом, а также экземой и даже остеоартритом. Отмечается его существенный вклад и в лечение гипертонии, снижение уровня холестерина, а также благотворное влияние на здоровье больных сахарным диабетом.
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https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
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