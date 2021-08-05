Найден цветок, который может помочь в борьбе с коронавирусом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые обнаружили, что, произрастающий в некоторых регионах Африки и Азии, цветок Чернушка посевная может оказаться полезен в борьбе с covid-19. Об этом пишет журнал "Клиническая и экспериментальная фармакология и физиология".Растение уже давно известно своими противовоспалительными свойствами. Вещество, содержащиеся в его составе, а именно, тимохинон, может влиять на S-белок коронавируса, тем самым препятствуя прогрессированию инфекции в легких.Помимо этого тимохинон обладает достаточно мощным воздействием для того, чтобы останавливать цитокиновый шторм, который сопровождает пациентов с тяжелым протеканием болезни.Кроме того, растение обладает и другими преимуществами. Так, его применение эффективно в борьбе с аллергическими реакциями, синуситом, а также экземой и даже остеоартритом. Отмечается его существенный вклад и в лечение гипертонии, снижение уровня холестерина, а также благотворное влияние на здоровье больных сахарным диабетом.