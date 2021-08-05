Ученые назвали диету, которая помогает диабетикам

Согласно исследованию, представленному в журнале BMJ, диета с низким гликемическим индексом приводит к небольшим, но важным улучшениям уровня сахара в крови, холестерина, веса и других факторов риска у больных диабетом.Гликемический индекс (ГИ) определяет, насколько быстро различные продукты питания влияют на уровень сахара в крови, и исследования показали, что продукты с низким ГИ такие, как овощи, большинство фруктов, бобовые и цельнозерновые, могут поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний.Результаты работы основаны на 27 рандомизированных контролируемых испытаниях, опубликованных до мая 2021 года, в которых изучается влияние диет с низким ГИ на диабет в течение трех или более недель. В исследованиях участвовало в общей сложности 1,6 тыс. человек с диабетом 1 или 2 типа, преимущественно среднего возраста, с избыточным весом или ожирением с умеренно контролируемым заболеванием.Результаты показывают, что режимы питания с низким ГИ были связаны с небольшим, но клинически значимым снижением уровня сахара в крови (HbA1c) по сравнению с контрольными диетами с более высоким ГИ. Снижение также произошло в отношении других факторов риска, включая уровень глюкозы натощак, холестерин ЛПНП, массу тела и С-реактивный белок. Однако уровень инсулина в крови, холестерин ЛПВП, окружность талии и артериальное давление остались неизменными.