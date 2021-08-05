Пшено может снизить риск развития сахарного диабета
Они установили, что просо (пшено) способно контролировать уровень глюкозы в крови у тех, кто уже болеет диабетом. В среднем уровень глюкозы снижается на 10-15%. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.
У людей, склонных к диабету, употребление проса снизило уровень гликированного гемоглобина на 17%, это способствовало переходу от преддиабетического состояния к нормальному.
Один из авторов исследования профессор Ян Гивенс утверждает, что просо может помочь в профилактике диабета второго типа.
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