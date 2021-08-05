Добавьте жирные кислоты в рацион, чтобы прожить подольше

Употребление жирных кислот Омега-3 увеличивает продолжительность жизни, в среднем, на 5 лет. Исследователи полагают, что эти продукты крайне полезны для нашего здоровья.Опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition исследование показало, что добавление богатых жирными кислотами Омега-3 продуктов в наш рацион увеличивает продолжительность жизни. Авторы исследования наблюдали за диетой людей старше 65 лет, проживающих в штате Массачусетс. В среднем, за каждым следили 11 лет. Даже повышение среднего уровня жирных кислот омега-3 всего на 1% значительно уменьшало вероятность преждевременной смертности, как показали наблюдения.Никогда не поздно включить эти полезные компоненты в ваш ежедневный рацион. Они обладают противовоспалительными свойствами, имеют много преимуществ для здоровья, защищают от болезней сердца, артритов, воспалений, некоторых хронических недугов. Много жирных кислот Омега-3 содержится в жирной рыбе вроде скумбрии, лосося, тунца.Налегайте на масло трески и устрицы, орехи и семена, растительное масло, яйца, йогурт, молоко и сою. Сразу четыре типа жирных кислот в крови, как показало исследование, связаны с более низкой вероятностью ранней смерти. Даже небольшие изменения в диете могут оказывать очень сильное влияние на нас. Возраст включенных в исследование людей показывает, что вносить эти изменения в свой рацион никогда не бывает поздно.