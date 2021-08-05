Самоизоляцию из-за коронавируса можно сократить до 5 дней

Необходимость пребывать в самоизоляции из-за подозрения в заражении коронавирусом можно сократить с 10 до 5 дней. Лишь 2% случаев COVID-19 проявляются через 5 дней, как показало исследование.Лица, которые теоретически могут иметь коронавирус, обязаны находиться на самоизоляции. В России она составляет две недели, во многих других государствах тоже, но в Великобритании 10 дней. Однако даже этот небольшой срок эксперты предлагают сократить в два раза, основываясь на новых данных исследования.Они показывают, что 98% заражений проявляют себя в течение 5 дней с того момента, как вирус пробрался в организм. А если этого не происходит, то с 98-процентной вероятностью можно считать, что человек не заразился. Следовательно, так расстраивающий многих людей период самоизоляции может быть значительно сокращен для тех, у кого подозревают инфекцию. Особенно важно это для очень распространенного в Великобритании мобильного приложения, которое отправляет людям уведомления о необходимости самоизоляции. Получить это уведомление может абсолютно любой человек, которому не повезло оказаться в компании британца с позднее выявленным ковидом.Из-за того, что эти уведомления получают сотни тысяч человек, многие заболевшие коронавирусом перестали сообщать властям о том, с кем они встречались. Необходимость длительной самоизоляции разрушительно действует на привычный образ жизни многих людей, кому-то приходится отказываться от отпусков и встреч с родными, у кого-то рушится личная жизнь.