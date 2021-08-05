Неврологи выяснили, что фруктоза может вызывать болезнь Альцгеймера

Неврологи из США предполагают, что повышенное содержание фруктозы в мозге может быть причиной развития болезни Альцгеймера.Специалисты из Университета Колорадо пришли к выводу, что одним из факторов повышающих риск болезни выступает обильное употребление в пищу продуктов, содержащих фруктозу. Это связано с тем, что при повышенном содержании этого вещества клетки организма вырабатывает меньше энергии. Как следствие, в мозге нарушается работа нейронов, а в некоторых случаях они и вовсе погибают."Мы предполагаем, что болезнь Альцгеймера - это современное заболевание, вызванное изменениями в диетическом образе жизни, при котором фруктоза нарушает церебральный метаболизм и функцию нейронов", - пишут в своем отчете ученые.Кстати, эта теория может объяснить и прямую зависимость с повышением риска развития Альцгеймера у людей с диабетом и ожирением.