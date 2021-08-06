Не только от простуды: от чего нас могут спасти цитрусовые
1. Мозг
Исследования показали, что цитрусовые полезны для работы мозга, а также снижают риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. После изучения рациона 13 тысяч пожилых японцев выяснилось, что те, кто ест цитрусовые каждый день, на 23% уменьшают риск развития деменции. Эти заболевания вызваны отмиранием клеток, а флавоноиды этому препятствуют.
2. Почки
Один из видов камней в почках образуется из-за низкого уровня цитратов в моче, апельсины и их собратья помогают этот уровень повысить.
3. Вес
Цитрусовые помогают нормализовать уровень сахара, особенно в комплексе с другой здоровой пищей. Но нужно именно есть фрукты, а не пить сок: в нем больше сахара и нет пищевых волокон.
4. Сердце
Уровень холестерина снижается после месяца ежедневного употребления грейпфрутов, сообщают ученые. Флавоноиды и витамины в цитрусовых помогают улучшить работу сердца.
5. Железо
Высокие дозы витамина С помогают организму усваивать железо из пищи, особенно это полезно вегетарианцам.
6. Простуда
Конечно, цитрусовые не единственный источник витамина С, зато очень надежный. Один апельсин в день — и защита от вирусов улучшена!
7. Морщины
Витамин С помогает организму производить больше коллагена, благодаря чему на лице появляется меньше морщин.
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