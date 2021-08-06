Не только от простуды: от чего нас могут спасти цитрусовые

Многие знают, что цитрусовые отлично помогают организму в борьбе с простудой или гриппом. Однако у мандаринов, апельсинов, лимонов есть и другие полезные свойства.1. МозгИсследования показали, что цитрусовые полезны для работы мозга, а также снижают риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. После изучения рациона 13 тысяч пожилых японцев выяснилось, что те, кто ест цитрусовые каждый день, на 23% уменьшают риск развития деменции. Эти заболевания вызваны отмиранием клеток, а флавоноиды этому препятствуют.2. ПочкиОдин из видов камней в почках образуется из-за низкого уровня цитратов в моче, апельсины и их собратья помогают этот уровень повысить.3. ВесЦитрусовые помогают нормализовать уровень сахара, особенно в комплексе с другой здоровой пищей. Но нужно именно есть фрукты, а не пить сок: в нем больше сахара и нет пищевых волокон.4. СердцеУровень холестерина снижается после месяца ежедневного употребления грейпфрутов, сообщают ученые. Флавоноиды и витамины в цитрусовых помогают улучшить работу сердца.5. ЖелезоВысокие дозы витамина С помогают организму усваивать железо из пищи, особенно это полезно вегетарианцам.6. ПростудаКонечно, цитрусовые не единственный источник витамина С, зато очень надежный. Один апельсин в день — и защита от вирусов улучшена!7. МорщиныВитамин С помогает организму производить больше коллагена, благодаря чему на лице появляется меньше морщин.