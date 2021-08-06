Названы правила употребления шоколада

Специалисты Роспоотребнадзора опубликовали перечень правил употребления в пишу шоколадных продуктов.Несмотря на то, что диетологи признают, что лакомство может оказывать благотворное влияние на организм человека, они также отмечают, что важно соблюдать умеренное его потребление. Так, согласно рекомендациям экспертов, следует ограничить количество съеденного за один раз шоколада в размере не больше 50 г и не чаще 2-х раз в неделю.Для детей до трех лет сладость и вовсе оказалась под запретом. Ограничение связано с тем, что неподготовленному желудку тяжело переваривать продукт. Давать ребенку шоколад можно только с шестилетнего возраста в количестве до 20 г не чаще двух раз за семь дней.