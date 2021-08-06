Сколько и как необходимо спать летом
Дело в том, что в летний период активность человека повышается. Прежде всего это связано с тем, что появляется больше возможностей для активного отдыха. Кроме того, изматывающим факторами выступает жара - организм затрачивает немало энергии на терморегуляцию. Поэтому сон в этот период должен длиться дольше, принятых за норму 8 часов. В каждом конкретном случае это количество времени индивидуально.
Важным фактором для комфортного и полноценного отдыха является температурный режим. Не лишним станет использование кондиционера. Не стоит включать его на минимум, температура в спальне должна быть всего на несколько градусов ниже уличной.
Так же специалисты рекомендуют приобрести маску для сна. Темнота способствует качественному сну. К тому же такая мера позволит решить проблему того, что рассвет летом наступает раньше, а закат - позже, что сбивает наши внутренние часы с толку и не позволяет выспаться.
Не лишним будет и отдых в дневное время суток. Хотя этим не стоит злоупотреблять, иногда не очень продолжительный сон после обеда может стать эффективной компенсацией ночного недосыпа.
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