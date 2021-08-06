Назван неожиданный фактор, мешающий похудеть

Свет тоже играет важную роль.Вы весь день едите салаты и много занимаетесь спортом, а лишние килограммы не уходят?Возможно, дело в вашей спальне. Слишком много света во время сна способствует ожирению. Виновником может быть даже свет уличных фонарей, пробивающийся сквозь шторы, и горящие лампочки приборов.Эксперименты на лабораторных мышах показали, что животные, которые подвергались воздействию света круглые сутки в течение пяти недель, набрали на 50% больше жира, чем те, кто имел нормальный «график дня». При этом все мыши употребляли одинаковое количество килокалорий и имели одинаковые уровни физической активности. Свет нарушал работу биологических часов и замедлял процесс сжигания килокалорий.Авторы исследования считают, что обнаруженные закономерности распространяются и на людей. Чтобы сохранить стройность, необходимо максимально придерживаться биологических ритмов и спать в идеально темной комнате.