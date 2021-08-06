Шесть лучших продуктов при дефиците витамина В12

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Добавьте их в свой рацион.Для здорового образа жизни необходимо употреблять в пищу разнообразные витамины и минералы. Витамин B12 — один из восьми жизненно важных витаминов группы B, которые необходимы нашему организму для хорошей работы. Витамин B12 помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, а также играет важную роль в здоровом функционировании нервной системы.Какие продукты являются хорошим источником витамина B12?Витамин B12 естественным образом содержится в нескольких продуктах, которые вы, возможно, уже употребляете.Согласно NHS, 6 типов продуктов питания являются хорошим источником витамина B12:мясорыбамолокосыряйцанемного обогащенных хлопьев для завтракаHealthline также описывает продукты, которые также являются хорошими источниками витамина B12, в том числе:печень и почки животныхмоллюскисардиныговядинаобогащенные злакитунецобогащенные пищевые дрожжифорельлососьмолоко и молочные продуктыяйцаДепартамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) сообщает, что люди должны иметь возможность получать весь необходимый им витамин B12, придерживаясь «разнообразной и сбалансированной диеты».Людям, которые принимают добавки витамина B12, не следует принимать слишком много, так как это может быть вредно, но DHSC сообщает, что прием 2 мг или меньше B12 в день в форме добавки «вряд ли нанесет какой-либо вред».Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется около 1,5 мкг витамина B12 каждый день.Люди, соблюдающие веганскую диету, могут не получать достаточное количество B12 из своего рациона, поскольку этот витамин в природе не содержится во фруктах, овощах или зернах.