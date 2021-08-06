Медики предупредили об опасности чая и кофе с лимоном

Лимон делает кофеин более агрессивным.Врач-диетолог Борис Скачко рассказывает, что самый опасный способ приготовить чай и кофе — добавить лимон.«Кислоты, которые он содержит, увеличивают количество растворимых алкалоидов, и кофеин из кофе, а также кофеин, теобромин и теофиллин из чая начинают жестко действовать, и самая опасная точка — это ваша сердечно-сосудистая система, поэтому такой чай опасен здесь и сейчас. Индикатор очень прост: это неувеличение частоты сокращений сердца после употребления чая или кофе с лимоном. Иначе говоря, был пульс 80 — если он таким и остался, значит, вы все делаете правильно. Но час после кофе с лимоном и 3–4 часа после чая с лимоном исключается любая физическая нагрузка, иначе износ сердечной мышцы резко ускоряется», — говорит Борис Скачко.Диетолог предостерегает: ситуация серьезная, если после употребления чая или кофе с лимоном у вас выросла не только частота пульса, но и артериальное давление. Ведь кофеин стимулирует не только частоту сердечных сокращений, если сердце слабое, но и артериальное давление, если сосуды недостаточно здоровы.Тем же, кто не в состоянии отказаться от любимого вкуса, диетолог советует хотя бы изменить содержание напитка. Если речь идет о кофе, то это может быть только арабика, полностью исключена робуста, а любителям крутых чаев — индийского, цейлонского — врач рекомендует перейти на грузинский: в нем меньше кофеина, поэтому он менее активно раздражает сердечно-сосудистую систему. Также можно уменьшить количество кофе или чая в заварке.«Однако если вы просто откажетесь от лимона в кофе или чае — это будет лучший вариант. В таком случае ваша встреча с кардиологом откладывается на неопределенное время — пока вы не совершите другие опасные для вашей сердечно-сосудистой системы ошибки», — говорит Борис Скачко.