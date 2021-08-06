Как избавиться от сутулости: эффективные упражнения

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Спорт — залог хорошей осанки.В современном мире очень многие люди ведут сидячий или малоподвижный образ жизни. Это приводит к сутулости.Неправильная осанка чревата и другими проблемами со здоровьем. Какие действия и упражнения помогут избавиться от сутулости, показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.Сутулость – побочный эффект сидячего образа жизни. И чем больше времени мы проводим в сутулой позе, тем выше риск получить дополнительные проблемы: напряжение в шее и спине, трудности с дыханием, ухудшение кровообращения, головные боли, неправильную работу внутренних органов. Это заболевание, которое «испортит» вас в эстетическом плане, а также нанесет огромный вред вашему здоровью,– отметила Самойлова.Что влияет на осанкуПо словам фитнес-тренера, на осанку также влияют эмоции. Ведь от них зависит дыхание, которое связано с положением голова/плечи. Она пояснила, что человек прячет неуверенность, приподнимает плечи, втягивает и опускает голову, скругляет спину, выпячивает живот. В таком случае напряжение в теле сохраняется на протяжении всего дня. Если ситуация не меняется, тело запоминает это состояние.Как исправить осанку и избавиться от сутулостиЕсли у вас сидячая работа, делайте перерывы, старайтесь размять спину и немного подвигаться.Занимайтесь спортом и укрепляйте мышечный корсет.Обратите внимание! По словам Евгении Самойловой, сутулость является внешним проявлением регулярной грусти. Из-за этого у человека будут немного сведенные вперед плечи и горбик у основания шеи.Спите в правильной позе. Если человек спит на спине, позвоночник слишком напряжен. Рекомендуется спать на боку, а между голеней класть небольшую подушку.Делайте массаж и расслабляющие процедуры.Евгения Самойлова также показала полезные упражнения для правильной осанки. Выполняйте их в 3 – 3 подхода по 15 раз.