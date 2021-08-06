Ученые назвали привычку, повышающую риск инсульта

Не стоит рисковать из-за пагубной привычки.Курение — это вредная привычка, которая повышает риск возникновения самого серьезного типа инсульта.Новое исследование ученых опубликовано в журнале Американской ассоциации инсульта Stroke.САК – субарахноидальное кровоизлияние – это тип инсульта, возникающего при разрыве кровеносного сосуда на поверхности мозга, в результате он кровоточит в пространство между мозгом и черепом. Обычно такой тип болезни поражает пациентов средней возрастной категории и отличается высоким уровнем сложности и летальности.В рамках исследования ученые искали существование причинного эффекта САК и курения. Были проанализированы генетические данные более 400 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Момент набора анализов пришелся на 2006-2010 годы.К концу научной работы ученые выявили 904 случая САК. В итоге была разработана оценка генетического риска, включающая в себя связанные с риском курения генетические маркеры.Было установлено, что курильщики подвержены большему риску испытать самый тяжелый тип инсульта, чем некурящие люди.