Ученые назвали привычку, повышающую риск инсульта
Курение — это вредная привычка, которая повышает риск возникновения самого серьезного типа инсульта.
Новое исследование ученых опубликовано в журнале Американской ассоциации инсульта Stroke.
САК – субарахноидальное кровоизлияние – это тип инсульта, возникающего при разрыве кровеносного сосуда на поверхности мозга, в результате он кровоточит в пространство между мозгом и черепом. Обычно такой тип болезни поражает пациентов средней возрастной категории и отличается высоким уровнем сложности и летальности.
В рамках исследования ученые искали существование причинного эффекта САК и курения. Были проанализированы генетические данные более 400 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Момент набора анализов пришелся на 2006-2010 годы.
К концу научной работы ученые выявили 904 случая САК. В итоге была разработана оценка генетического риска, включающая в себя связанные с риском курения генетические маркеры.
Было установлено, что курильщики подвержены большему риску испытать самый тяжелый тип инсульта, чем некурящие люди.
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