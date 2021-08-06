Врач раскрыл метод быстрого засыпания

Врач из Великобританнии Радж Каран предложил способ быстрого отхода ко сну.В своем видео Каран предложил схему «10-3-2-1», призванную решить проблему с засыпанием. У каждого числа в названии есть своя расшифровка. По словам автора, следование этим правилам сделает ночной отдых более качественным.10 - столько часов должно пройти от последней выпитой за день чашки кофе до сна, так как именно столько времени нужно организуму для выводы кофеина.3 - количество часов от последнего приема пищи до сна. Это позволит избежать изжоги и дискомфорта.2 - за столько часов необходимо закончить всю работу и начать процесс отдыха. Столько времени понадобиться для того, чтобы успокоить нервную систему.1 - столько часов перед сном надо провести без техники с мерцающим экраном. Это касается и ноутбуков, и телефонов, и планшетов.