Врач раскрыл метод быстрого засыпания
В своем видео Каран предложил схему «10-3-2-1», призванную решить проблему с засыпанием. У каждого числа в названии есть своя расшифровка. По словам автора, следование этим правилам сделает ночной отдых более качественным.
10 - столько часов должно пройти от последней выпитой за день чашки кофе до сна, так как именно столько времени нужно организуму для выводы кофеина.
3 - количество часов от последнего приема пищи до сна. Это позволит избежать изжоги и дискомфорта.
2 - за столько часов необходимо закончить всю работу и начать процесс отдыха. Столько времени понадобиться для того, чтобы успокоить нервную систему.
1 - столько часов перед сном надо провести без техники с мерцающим экраном. Это касается и ноутбуков, и телефонов, и планшетов.
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