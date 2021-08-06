Какая простая привычка поможет сохранить здоровье мозга

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Ученые рассказали, какая простая привычка позволит сохранить здоровье головного мозга и повысить его сопротивляемость деструктивным возрастным изменениям.Мозг человека представляет собой очень динамичный орган, который постоянно меняется. Если не придерживаться здорового образа жизни, то изменения происходят, как правило, в худшую сторону. Наука давно знает, что здоровье мозга во многом определяется физической активностью организма, поэтому мозг быстрее деградирует из-за возрастных изменений у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.Что нужно делать, чтобы защитить мозг от возрастной деградации? Рецепт прост — нужно стараться ежедневно преодолевать значительные расстояния пешком. Обычная ходьба, как выяснили ученые, является очень простым и действенным средством для сохранения здоровья мозга.Пользу ходьбы подтвердило экспериментальное исследование, которое нейробиологи провели с участием двух с половиной сотен мужчин и женщин старше шестидесяти лет. Выяснилось, что регулярная ходьба отражается на состоянии мозга так же заметно, как, например, занятия танцами, которые требуют гораздо больших усилий. Эксперимент показал, что у членов контрольной группы, которые вели малоподвижный образ жизни, мозг был в далеком от здорового состоянии.