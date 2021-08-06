Врач Васильева: трещины на пятках могут говорить о наличии опасных болезней
В интервью врача эндокринолога Марии Васильевой прозвучало профессилнальное мнение о том, что трещины на пятках могут быть сигналом имеющихся у человека опасных болезней. Медик пояснила, что такие повреждения на подошвах стоп возникают на фоне кератодермии, при которой происходит интенсивное огрубление, ороговение
«Причинами кератодермии может служить гормональное нарушение, например при сахарном диабете», - заметила Мария Васильева.
Также она назвала другие нарушения, включая опасные, о которых могут говорить трещины на пятках.
Дефицит витаминов.
Грибковое поражение.
Атеросклероз сосудов нижних конечностей.
Варикозная болезнь.
Хроническая сердечная недостаточность.
Васильева добавила, что заболевания, которые ассоциируется с нарушением кровообращения, часто негативно влияют на состояние эпидермиса, провоцируя различные его повреждения, в том числе в виде нарушенной целостности кожи ног.
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