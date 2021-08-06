Врач Васильева: трещины на пятках могут говорить о наличии опасных болезней

Появление трещин на пятках может обусловливаться опасными патологическими процессами в организме, – например, гипергликемией, сахарным диабетом.В интервью врача эндокринолога Марии Васильевой прозвучало профессилнальное мнение о том, что трещины на пятках могут быть сигналом имеющихся у человека опасных болезней. Медик пояснила, что такие повреждения на подошвах стоп возникают на фоне кератодермии, при которой происходит интенсивное огрубление, ороговение«Причинами кератодермии может служить гормональное нарушение, например при сахарном диабете», - заметила Мария Васильева.Также она назвала другие нарушения, включая опасные, о которых могут говорить трещины на пятках.Дефицит витаминов.Грибковое поражение.Атеросклероз сосудов нижних конечностей.Варикозная болезнь.Хроническая сердечная недостаточность.Васильева добавила, что заболевания, которые ассоциируется с нарушением кровообращения, часто негативно влияют на состояние эпидермиса, провоцируя различные его повреждения, в том числе в виде нарушенной целостности кожи ног.