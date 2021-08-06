Пиво может быть полезным для сердца

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Исследование показало, что употребление умеренного количества пива ассоциируется с сокращением риска заболеваний сердечно-сосудистой сферы.Говоря об умеренном потреблении пива, ученые имеют в виду несколько бокалов пенного напитка крепостью 4 градуса в неделю (не более пяти полулитровых бутылок). Согласно данным, опубликованным журналом BMC Medicine, в таком количестве пиво может быть потенциально полезным для сердечников.Авторы исследования – ученые Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона. Ими были проанализированы данные 48 423 человек, имевших сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты проверяли, как на состоянии испытуемых сказывается потребление разного алкоголя. Они пришли к выводу, что«среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями те, кто употребляли в день вплоть до 15 г алкоголя (300 мл пива крепостью 5% или 125 мл вина) имели сниженный риск повторного инфаркта, инсульта, стенокардии или смерти, чем те, кто не пил вообще».Самый интенсивный эффект снижения данного риска был выявлен учеными в отношении тех, кто употреблял ежедневно 120-180 мл пива, имевшего крепость 5%.