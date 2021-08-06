Названы опасные последствия дефицита фолиевой кислоты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Дефицит фолиевой кислоты может способствовать когнитивным нарушениям.Исследователи связывают недостаточный уровень фолиевой кислоты с повышенным риском развития когнитивной дисфункции и деменци.Многие наслышаны, что фолиевая кислота играет важную роль для здоровья, и в действительности ее достаток обеспечивает профилактику многих хронических заболеваний. Последние исследования показывают, что также очень важно не допускать ее дефицита в организме из-за того, что он может приводить к развитию приобретенного слабоумия, разных форм деменции.Журнал Frontiers in Neuroscience опубликовал данные о том, что люди, которым диагностируется болезнь Альцгеймера, склонны иметь более низкие показатели содержания в организме фолиевой кислоты или витамина B-9. Как сообщается в его статье, исследователи полагают, что дефицит фолиевой кислоты может способствовать когнитивным нарушениям, вести к появлению обратимой деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.Специалисты напоминают, что фолиевая кислота естественным образом содержится в определенных продуктах питания и является важной для синтеза и восстановления ДНК, другого генетического материала. Journal of Nutrition пишет, что витамин В9 влияет на качество памяти, а его дефицит способствует возникновению гипергомоцистеинемии, значительному фактору риска сосудистых заболеваний и изменениям в ДНК, которые могут привести к проканцерогенным эффектам. Ученые предупреждают, что дефицит фолиевой кислоты также был связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком толстой кишки и молочной железы.Симптомы дефицита В9. В его случае организм начинает вырабатывать аномально большие красные кровяные тельца, которые не могут функционировать должным образом. Это вызывает анемию и свойственные ей симптомы – усталость, недостаток энергии, слабость, легкую одышку.Менее распространенные симптомы включают головные боли, внезапно возникающее сердцебиение, изменение вкуса, звон в ушах.Также было замечено, что люди с низким уровнем фолиевой кислоты более склонны к депрессии.При подозрении на имеющийся дефицит вещества необходимо обращаться к врачу.