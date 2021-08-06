Врач Розанова: проглоченные арбузные семечки могут навредить

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач нутрициолог призвала любителей арбуза очищать его мякоть от косточек.В интервью врача нутрициолога Марии Розановой прозвучало мнение о том, что если неожиданно проглоченные несколько арбузных семечек не причинят вреда организму, постоянное употребление арбуза вместе с семечками вполне способно создать проблему для пищеварения.«В больших количествах косточки могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий», - предупредила врач.Розанова заметила, что семечки арбуза содержат аминокислоту цитруллин. При их переваривании она распадается, высвобождая аммиак. Если у человека имеются болезни мочевыделительной системы, это может ему сильно навредить. Людям с подобным нарушением здоровья есть косточки арбуза нельзя.Также Мария Розанова назвала две другие категории людей, которым, по ее словам, «категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза», – это дети возрастом до трех лет и беременные женщины.