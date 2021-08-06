Врач Розанова: проглоченные арбузные семечки могут навредить
В интервью врача нутрициолога Марии Розановой прозвучало мнение о том, что если неожиданно проглоченные несколько арбузных семечек не причинят вреда организму, постоянное употребление арбуза вместе с семечками вполне способно создать проблему для пищеварения.
«В больших количествах косточки могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий», - предупредила врач.
Розанова заметила, что семечки арбуза содержат аминокислоту цитруллин. При их переваривании она распадается, высвобождая аммиак. Если у человека имеются болезни мочевыделительной системы, это может ему сильно навредить. Людям с подобным нарушением здоровья есть косточки арбуза нельзя.
Также Мария Розанова назвала две другие категории людей, которым, по ее словам, «категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза», – это дети возрастом до трех лет и беременные женщины.
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