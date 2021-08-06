Ухудшение двигательных функций — признак надвигающейся смерти

Проблемы с двигательными функциями у людей старше шестидесяти пяти лет могут указывать на скорую смертьСниженная скорость ходьбы или проблемы со вставанием со стула при одевании — это весьма тревожные признаки, которые могут указывать на приближение смерти. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Франции, которые изучили данные о нескольких тысячах добровольцев среднего и старшего возраста, принявших участие в проекте Whitehall II в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Речь идет об исследовании, которое было направлено на понимание долгосрочного воздействия на здоровье целого набора биологических, социальных и поведенческих аспектов.Участники Whitehall II проходили тесты двигательных функций в 2007-2016 годах. Ученых интересовали такие показатели, как сила хвата, скорость ходьбы, время вставания со стула, плюс, специалисты обращали внимание на трудности в повседневной жизни, которые есть у людей старше 65 лет — походы в магазин, приготовление еды, использование туалета, и так далее."Если речь идет о сниженной скорости ходьбы, то этот фактор повышает риск смерти на 22 процента. Сниженная сила хвата связана с повышенным на 15 процентов риске смерти. Трудности с подъемом со стула связаны с увеличенным на 14 процентов риском смерти. Если есть сложности с обычными действиями в повседневной жизни, то риск смерти повышен на 30 процентов", — говорят авторы исследования.