Пора в отпуск! 7 признаков хронического стресса

При постоянной работе без отдыха наш организм поддается различным заболеваниям намного чаще. Виной тому хронический стресс, который может настигнуть каждого человека. Однако стоит вовремя обратить внимание на сигналы организма!

1. Вы ловите все инфекции

Когда организм постоянно подвергается стрессу, иммунитет неумолимо слабеет, и организм становится восприимчивым к болезни.

2. У вас течёт кровь из носа

Носовое кровотечение является верным признаком того, что организм страдает от регулярных стрессовых ситуаций.

3. Ваша память вас подводит

Постоянный стресс может превратить вашу жизнь в бесконечную игру, в которой вы отчаянно пытаетесь вспомнить, куда положили свои вещи.

4. Ваши волосы выпадают

Терять от 50 до 100 волос в день — нормально. Однако в некоторых случаях стресс способен лишить вас до 70% всех волос на голове.

5. Вы становитесь слишком эмоциональной

Стресс вызывает внезапные перепады настроения, раздражительность, взволнованность, депрессию и другие нестабильные эмоциональные реакции.

6. Вы много потеете

Повышенная потливость на ладонях и ногах — малоприятные последствия регулярного стресса.
7. Вы страдаете от инфекций мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей вызваны не самим стрессом, а образом жизни, который он диктует. Проще говоря, из-за того, что вам некогда сходить в туалет.
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