Пора в отпуск! 7 признаков хронического стресса
1. Вы ловите все инфекции
Когда организм постоянно подвергается стрессу, иммунитет неумолимо слабеет, и организм становится восприимчивым к болезни.
2. У вас течёт кровь из носа
Носовое кровотечение является верным признаком того, что организм страдает от регулярных стрессовых ситуаций.
3. Ваша память вас подводит
Постоянный стресс может превратить вашу жизнь в бесконечную игру, в которой вы отчаянно пытаетесь вспомнить, куда положили свои вещи.
4. Ваши волосы выпадают
Терять от 50 до 100 волос в день — нормально. Однако в некоторых случаях стресс способен лишить вас до 70% всех волос на голове.
5. Вы становитесь слишком эмоциональной
Стресс вызывает внезапные перепады настроения, раздражительность, взволнованность, депрессию и другие нестабильные эмоциональные реакции.
6. Вы много потеете
Повышенная потливость на ладонях и ногах — малоприятные последствия регулярного стресса.
7. Вы страдаете от инфекций мочевыводящих путей
Инфекции мочевыводящих путей вызваны не самим стрессом, а образом жизни, который он диктует. Проще говоря, из-за того, что вам некогда сходить в туалет.
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