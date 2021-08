Диетологами назван способ употреблять хлеб, не полнея

Специалисты советуют комбинировать хлеб с жирами, а также употреблять его только в умеренном количестве.Портал о культуре питания Eat This, Not That! Поделился рекомендациями диетологов из США, относящимися к употреблению хлеба. Говоря о том, как возможно есть хлеб, не полнея, один из специалистов, Ребекка Льюис констатировала: продукт не должен содержать много рафинированных углеводов и искусственных добавок.«Если список ингредиентов в составе хлеба начинается с сахара, сахарозы, фруктозы, кукурузного сиропа, белой или пшеничной муки, его употребление следует ограничить», - подчеркнула врач-диетолог.По мнению другого эксперта портала, диетолога Таснимы Бхатиа, предпочитать для употребления следует хлеб, приготовленный на закваске, означающей процесс ферментации. Эксперт заметил, что ферментированные продукты в целом лучше сказываются на процессах пищеварения и обмена веществ.В то же время диетолог советует любой хлеб, включая самый качественный, есть строго в меру. Многие виды хлеба содержат рафинированное зерно, потребление которого в большом количестве неминуемо ведет к повышению уровня сахара в крови и росту жира.«Сочетайте хлеб с полезными жирами, с белком – немного мяса или тофу сбалансируют углеводы», - поделилась эксперт.