Профессор рассказал, как убрать живот в любом возрасте

Убрать живот, выпирающий из-за излишков жира, можно в любом возрасте, если скорректировать рацион, считает ученый диетолог, профессор Алексей Ковальков.Тем, кто намерен убрать живот, профессор Ковальков советует отказаться от продуктов, насыщенных рафинированных углеводами – сахара, картофеля, белого шлифованного риса.Помимо того, более интенсивному сжиганию жира способствует ходьба по методу японского ученого Идзуми Табата.«Вы занимаетесь две минуты активной ходьбой, не бегом, затем минуту отдыхаете», - рассказал Ковальков в своем в Instagram.Помимо того, профессор порекомендовал употреблять на ночь яичный белок, являющийся источником аминокислот, стимулирующих выделение связанного с похудение соматотропного гормона, производимого телом только в ночное время.Профессор Ковальков предупредил, что способ похудения и уменьшения живота с помощью яичных белков работает только при условии засыпания до наступления полуночи.«Но если вы укладываетесь спать в 11 часов, то прямо перед сном съедайте два яичных белка», - уточнил диетолог.