Express: когда вакцинированные люди могут распространять коронавирус?

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Некоторые вакцинированные люди могут передавать окружающим коровнавирус, распространяемый дельта-штаммом.О том, что вакцинированные люди все еще могут сохранять способность распространять ковид, пишет британское издание Express. В Великобритании, при общей тенденции к снижению числа случаев COVID-19 и очень высоком уровне вакцинации среди взрослого населения, темпы заражения составляют более 20 000 человек каждый день. Это тоже может говорить о том, что передавать коронавирусную инфекцию другим могут в том числе вакцинированные люди, считают эксперты издания.По их мнению, на подобную особенность привитых людей может влиять распространение дельта-штамма коронавируса. Этот мутационный вариант ковида по многим параметрам отличается от других известных штаммов – в частности, тем, что является гораздо более заразным. Исследователи полагают, что вакцинированные люди, у которых по каким-то причинам не выработался нужный иммунитет, могут подвергаться инфицированию «Дельтой» и быть е разносчиками, выбрасывая вирусные частицы при чихании или кашле.Express пишет, что Центры США по контролю за заболеваниями (CDC), также подтверждают способность вакцинированных людей, инфицированных ковидом, передавать вирус в тех случаях, когда у них не развивается иммунитет. Последнее исследование CDC обнаружило, что в носу и горле вакцинированных людей, которые заражаются, может концентрироваться значительная концентрация коронавирусных частиц. Это говорит о том, что дельта-штамм способен прорвать защитную стену, обеспечиваемую вакциной, и заражать людей. В первую очередь, инфицирована подвержены люди с ослабленной иммунной системой в силу физических особенностей, имеющихся заболеваний или серьезного, агрессивного лечения.Ученые призывают вакцинированных людей носить маски и тщательно соблюдать другие меры профилактики заражения коронавирусом. Они напоминают, что каждый полученный компонент вакцины также требует времени для формирования иммунитета.