Ученые рассказали о признаке скорой смерти

Ученые рассказали о результатах исследования влияния различных факторов на состояние здоровья человека в долгосрочный период, длившегося с конца ХХ века.В эксперименте, проводимым научными деятелями Франции и Великобритании принимали участие 6 тысяч человек в возрастных рамках 35-55 лет. Ученые оценивали влияние на здоровье различных сфер жизни добровольцев: социальных, биологических и поведенческих.В результате исследования выяснилось, что ухудшение в двигательных функциях человека после 65 лет является признаком приближающейся смерти.Так, сложности при пешей ходьбе сигнализировали об увеличивающимся на 22% риске смерти. Снижающаяся сила захвата предметов говорила об ускорении приближения смерти на 15%. Трудности при подъеме с сидячего положения - на 14%. Наибольший процент роста вероятности конца жизни составил у тех, кто отмечал возникновение физических трудностей во всех сферах жизни.