Хирург ответил, можно ли вылечить варикоз без операций

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Варикоз — не только серьезное заболевание, но и проблема, которая мешает комфортно жить.Особенно она обостряется с приходом лета — периода открытой одежды, когда расширенные вены становятся более заметными не только самому человеку, но и окружающим.Факты ICTV пообщались с заведующим отделением предоперационной диагностики и восстановительного лечения, научным сотрудником отдела хирургии магистральных сосудов Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, сосудистым хирургом высшей категории, флебологом, кандидатом медицинских наук Михаилом Артеменко и выяснили главные причины этого заболевания, а также — можно ли убрать варикоз без операции.Что такое варикоз и его причины— Варикоз — это многофакторное заболевание, важную роль в возникновении которого играет наследственность, но при этом развитие заболевания можно спровоцировать рядом факторов, — говорит Михаил Артеменко.По словам специалиста, главные причины, которые могу спровоцировать прогресс варикоза:наследственность и аномалии сосудов;излишняя нагрузка на сосуды (в том числе стоячая и тяжелая работа);избыточный вес;малоподвижный (сидячий) образ жизни;беременность;нарушения эндокринной системы (применение гормональных препаратов и контрацептивов у женщин);пожилой возраст.Стадии варикозаБолезнь может начать проявляться с подросткового возраста и до старости. Она может настигнуть человека в любом возрасте.— Варикозная болезнь чаще всего поражает нижние конечности. Также встречается варикоз органов малого таза, вен яичка — варикоцеле, геморрой — это фактически варикоз прямой кишки, — дополняет сосудистый хирург.Сейчас используется классификация варикоза по современной шкале СЕАР от 0 до 6:С0: видимых проявлений варикоза нет, но уже беспокоит тяжесть и судороги в ногах;С1: появление телеангиэктазий (сосудистых звездочек), под кожей формируются мелкие венозные сеточки, могут беспокоить ночные судороги;С2: выраженные варикозные вены;С3: отеки ног, которые могут не проходить после отдыха;С4: трофические изменения на коже (липодерматосклероз, дерматит);С5: изменения кожи и зажившая трофическая язва;С6: изменения кожи и открытая трофическая язва.Лечение варикозаСегодня варикозное расширение вен лечится с помощью современных хирургических методик. Они бывают как традиционные — проводящиеся под наркозом, так и малоинвазивные, в том числе лазерная коагуляция.Все виды флебологических хирургических вмешательств выполняются минидоступами, с последующим наложением косметических швов или через точечные проколы кожи (без разрезов и швов).— Если человек хочет, чтобы варикозных вен не было видно, то для достижения косметического эффекта ему придется какую-то операцию делать. Без хирургического вмешательства, с разрезом или без, не получится обойтись, — говорит Михаил Артеменко.По его словам, есть случаи, когда человек может делать операцию на свое усмотрение, но на некоторых стадиях она просто необходима.— Обязательно нужно делать операцию на тех стадиях, когда уже есть трофическая язва. На других стадиях варикоза операцию делать можно, если не нравится внешний вид конечности, и человек не готов носить компрессионные чулки. Предугадать, как будет развиваться болезнь, очень сложно. Можно всю жизнь прожить со второй стадией варикоза, — объясняет специалист.По словам Михаила Артеменко, если человек хочет, чтобы варикозная болезнь не развивалась, не было осложнений, перестали появляться венозные узлы, он может носить компрессионные чулки или колготки. Это создает распределенное давление на конечности: в области лодыжки оно максимальное и уменьшается по направлению к бедру.Компрессионный трикотаж сужает просвет вен, что помогает работе клапанов. В результате — кровь не застаивается в сосудах, сохраняется нормальная скорость кровотока, снижается риск образования тромба.Что касается лечения варикоза с помощью различных препаратов и средств, то это, по словам врача, невозможно.— Нереально достичь кремом или массажем полного восстановления пораженного кровеносного сосуда, любого. Большинство производителей прямо указывают, что их препараты не являются лекарственными средствами, а лишь биодобавками, вспомогательными лечебными или косметическими средствами, — комментирует сосудистый хирург.Как проходит операция по удалению варикозаНа сегодняшний день в Украине нет официально утвержденных протоколов по лечению варикоза, говорит Михаил Артеменко. В связи с этим проводятся как традиционные хирургические вмешательства по удалению варикозных участков вен, так и лазерные. Последние более прогрессивны в силу своей малой инвазивности.— Сам процесс лазерной коагуляции вкратце можно описать так: через небольшой прокол в вену вводится специальный радиальный световод, через который подается лазерное излучение. Оно, в свою очередь, действует как “сварка”, то есть под воздействием тепла происходит спаивание венозных стенок. Сама процедура проходит под местной анестезией и сопровождается ультразвуковым контролем. После окончания операции на человека надевают компрессионный чулок, он встает с операционного стола и через 15 минут уже может идти домой, — объясняет врач.Стоит отметить, что удаление варикозно измененных поверхностных вен хирургическим путем с разрезами требует наркоза, так как это более травматичная процедура, добавляет он.Можно ли избавиться от варикоза навсегдаОперация избавляет человека лишь от пораженных варикозом, расширенных вен, однако склонность к этому заболеванию остается с ним в течение всей жизни.— Со временем варикозные узлы могут проявляться в других местах нижних конечностей, именно так и прогрессирует данное заболевание, — комментирует Михаил Артеменко.Что же касается вопроса о рецидиве после операции, то при правильно выполненной процедуре вероятность возникновение варикоза на том же участке вены равна нулю.Профилактика варикозаЕсли человек знает, что у него есть склонность к варикозу, нужно придерживаться ряда простых правил, чтобы избежать развития болезни:старайтесь держать свой вес в норме, ожирение приводит к избыточной нагрузке на ноги и проявлению массы заболеваний;постоянные, но умеренные физические нагрузки пойдут на пользу (ходьба, бег, плаванье, велосипед);правильное питание (увеличение в рационе количества овощей и фруктов, богатых клетчаткой; рыбные блюда и морепродукты должны стать обязательной частью стола);умеренное употребление или исключение из рациона жирных, жареных и копченых блюд, а также еды, содержащей большое количество специй и соли);с момента беременности женщина, предрасположенная к заболеванию, должна носить компрессионные чулки ежедневно (снимая их только на ночь) до шестого месяца после родов.