Названы лучшие продукты для снижения плохого холестерина

Эти вещества нужны нам для здоровья сердца и сосудов.

Как бороться с вредным холестерином и не заработать атеросклероз? Нужно есть больше продуктов, богатых растительными стеролами. Исследование провели польские медики.

Что такое растительные стеролы и зачем они нужны?

Растительные стеролы (или стерины/фитостерины) – это вещества, относящиеся к группе стероидных спиртов, которые естественным образом присутствуют в растительной пище. Их основная ценность для человека в том, что они эффективно снижают в крови содержание вредного холестерина.

А значит, снижается риск развития атеросклероза сосудов, улучшается кровообращение. И, в целом, богатая именно растительными стеролами пища служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Так, исследователи отмечают, что зерновые продукты и растительные масла обеспечивают почти 61% растительных стеролов, а в сочетании с овощами и фруктами – почти 80%.

В каких же продуктах больше всего стеролов?

Медики отмечают, что участники исследования в качестве основного «поставщика» стеролов употребляли масло канолы (рапсовое). Также стеролы содержатся в других более полезных растительных маслах – оливковом, облепиховом, кукурузном, во фруктах и овощах, бобовых (особенно ими богата соя), в крупах.

Хороший источник — стеролов- это орехи и семена. Ученые отмечают, что средиземноморский тип питания плюс постоянное употребление орехов дают заметный эффект снижения уровня вредного холестерина.

Важно! Медики советуют увеличивать потребление орехов и улучшать свои диетические привычки, которые зачастую далеки от рекомендованных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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