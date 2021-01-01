Употребление арбузов грозит риском развития рака
По данным специалиста, бахчевые культуры иногда подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого созревания, которые вредят организму человека и провоцируют возникновение онкологии.
Попадая в желудочно-кишечный тракт, удобрения преобразуются во вредные соединения. Нитриты могут перейти во вредное состояние даже в самом арбузе при его неправильном хранении.
«Поражение крови может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями».
На содержание нитратов в арбузе указывают желтые прожилки или белесые уплотнения, напоминающие вату. Кроме того, об использовании химикатов при выращивании ягоды говорит слишком яркий цвет мякоти и глянцевая поверхность корки. Если у арбуза на кожуре есть желтое пятно, то он зрел в естественных условиях.
Диетолог подчеркнула, что содержание нитратов в российских овощах и фруктах регулирует технический регламент ЕС. Минимальная допустимая норма нитратов составляет 60 микрограммов на килограмм, что продавцы ягод должны подтвердить соответствующими документами.
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