Названы польза и вред употребления воды во время еды

Одни люди считают, что в употреблении воды во время еды нет ничего плохого, а другие уверены, что это очень вредно. Кто прав? Эксперты, решившие изучить этот вопрос, выяснили, что у такой практики есть как плюсы, так и минусы.Когда человек пережевывает пищу, то в его организме активизируется работа пищеварительного комплекса. Слюнные железы начинают вырабатывать слюну, ферменты в которой способствуют расщеплению еды. Попадая в желудок, пища подвергается воздействию желудочного сока, плюс, в игру вступают желудочные пищеварительные ферменты и желчная кислота.Ученые считают, что если запивать еду водой, то концентрация кислот в желудке снижается, что может негативно отражаться на процессе пищеварения. Однако в справедливости такого предположения есть серьезные сомнения, так как опыты не всегда подтверждают, что дополнительная жидкость мешает процессу пищеварения.Если пить воду во время еды, то можно эффективно подавить аппетит — этот лайфхак может быть очень полезным для людей, которые сражаются с лишним весом путем ограничения количества еды. Заполняя желудок, вода воздействует на рецепторы, которые посылают сигнал о насыщении в головной мозг. Как итог — человек съедает меньше и получает меньше калорий, что самым положительным образом отражается на его фигуре.