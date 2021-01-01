Врач назвал опасные последствия чистки зубов после завтрака

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Стоматологи раскрыли опасные последствия чистки зубов после завтрака и дали свои рекомендации по поддержанию здоровья полости рта.Доктор из Чикаго Сухаил Мохуддин объяснил, что нужно чистить зубы до завтрака. После приема пищи во рту образуется кислая среда, и чистка зубов в таких условиях повреждает и разрушает эмаль. Нью-йоркский стоматолог-гигиенист Авален дополнила, что если до завтрака чистить зубы не хочется, можно подождать 30-45 минут после приема пищи, и потом приступать к процедуре. Кроме того, нужно также не забывать ухаживать за своими губами.Доктор Ричард Маркес, работающий с такими знаменитостями, как Рита Ора, Том Дэйли и Дуа Липа, дал свой комментарий насчет утренней чистки зубов.«Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать».Маркес порекомендовал ждать не менее 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы, и не менее 10 минут перед приемом пищи, чтобы убедиться, что активные ингредиенты зубной пасты успели сработать и защитить эмаль, сделав ее тверже.Для здоровья зубов доктор порекомендовал есть на завтрак кашу с медом, тосты из цельной муки, авокадо, яйца и лосось. А сладких хлопьев, кислых фруктов, фруктовых соков, сыра и молока лучше избегать.