Сок из сельдерея: эксперт говорит о полезных свойствах и побочных эффектах

Эксперт нутрициолог Либерти Миллс (Великобритания) назвала сок из сельдерея антивозрастным напитком, который помогает регулировать уровень холестерина и артериального давления.Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает эксперт. Из-за накопления холестериновых бляшек и кальция артерии затвердевают и сужаются, подвергаются воспалению, так что сердцу становится все труднее перекачивать кровь. Сок сельдерея является хорошим источником витаминов A, B, C и K и состоит из комбинации фитохимических и антиоксидантов, которые значительно помогают уменьшить воспаление, утверждает специалист.Кровяное давление. По словам Миллс, сельдерей содержит высокий уровень кумаринов – соединений, способных снижать количество гормонов стресса в организме, что содействует уменьшению высокого кровяного давления. Вдобавок кумарины усиливают активность белых кровяных телец, которые имеют решающее значение для поддержания и здоровья иммунной системы.Еще один компонент сельдерея – фталиды – могут расслаблять ткани стенок артерий, что также снижает кровяное давление.Холестерин. Употребление сельдерея усиливает действие стероидных кислот и секреции желчи, это способствует снижению уровня холестерина.Сахарный диабет. Сельдерейный сок имеет чрезвычайно низкий гликемический индекс, который может поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Его антиоксиданты и витамины тоже помогают регулировать всплески сахара в крови, что, в свою очередь, увеличивает чувствительность к инсулину и улучшает метаболизм глюкозы.Антивозрастные свойства. По словам Либерти Миллс, употребление сока сельдерея может улучшить текстуру кожи, обеспечивая антивозрастные свойства благодаря витамину К и витамину С. Он содержит электролиты, поддерживающие кожу увлажненной. В свою очередь, чашка сока сельдерея содержит 16 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С, который необходим для синтеза коллагена, придающего коже молодой вид.Побочные эффекты. Эксперт предупреждает, что высокое содержание соли и витамина К в сельдерее может взаимодействовать с лекарствами. Людям, принимающим разжижающие кровь лекарства, следует быть осторожными: питье такого сока, например, может мешать усвоению варфарина.