Удаление щитовидной железы: кому показано и зачем это делают?

Дефицит йода и другие нарушения являются причинами сбоев работы щитовидной железы. В нашей стране это не редкое явление. Однако не у каждого пациента доходит до удаления щитовидки. Это делается для того, чтобы улучшить качество жизни человека.Показания для удаления щитовидной железыВ первую очередь врачи направляют на данный тип операции при наличии злокачественного новообразования в щитовидной железе. Хотя даже при самых плачевных ситуациях пациенту будут стараться сохранить хотя бы часть органа, чтобы улучшить качество жизни после операции.При повышенной функциональной активности щитовидки (тиреотоксикозе) тоже требуется обсуждение с врачом необходимости операции. Это не всегда нужно, так как есть существенная альтернатива операции - лечение радиоактивным йодом. Но нужно отталкиваться от индивидуальных потребностей. Нельзя сказать, что лечение будет эффективным для всех, ведь на некоторых действия могут не повлиять.Другим показанием может быть многоузловой зоб - токсический, эутиреоидный, смешанный. Сам по себе он не представляет опасности. Нужно обследование, наблюдение, комплексный подход в лечении. Однако щитовидка при таком заболевании может влиять на дыхательные пути, сосуды шеи, затрудняя качество жизни. Как правило, в такой ситуации требуется операция.Надо заметить, что показания к удалению щитовидной железы могут быть различными. Но врачам важно не это, а качественный осмотр, наблюдение, комплексный подход к решению проблемы.Как проходит операция по удалению щитовидной железыПациент пребывает в стационаре обычно один день. Уже после операции он отправляется домой, в период реабилитации наблюдается в амбулаторных условиях.Хирургическое лечение подразумевает не только всю железу, но и ее часть. Врач делает разрез, предоставляя доступ к железе, выделяет и контролирует возвратные нервы, обрабатывает околощитовидные органы. Затем полностью или частично удаляет щитовидку, после чего зашивает рану рассасывающимися нитями.Можно ли жить без щитовидной железы?Абсолютное да. Но нужно понимать, что у организма будет недостаток гормонов, выделяемых данным органом. Это называется постоперационным гипотиреозом. Поэтому потребуется принимать гормональные препараты на протяжении всей жизни. Поэтому крайне важно правильно назначить лечние и удаление проводить только в крайних случаях.Каковы последствия удаления щитовидной железыКак мы уже сказали, потребуется всю жизнь принимать гормональную терапию. Нередко удаление щитовидной железы связано со страхами, что женщина не сможет забеременеть после операции. Такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Сразу же после оперативного вмешательства не рекомендуется приходить к зачатию ребенка. Однако уже через 2-3 месяца, когда гормональный фон пациента станет стабильнее и выровняется, можно будет приступить к попыткам.Во время беременности нагрузка на щитовидную железу усиливается. Поэтому важно, чтобы гормонов, производимых органом, хватало на маму и ребенка.