Результативность борьбы с пищевыми отравлениями зависит от времени суток

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Концентрация естественных антимикробных молекул, вырабатываемых кишечным микробиомом, меняется под действием циркадных ритмов, которые определяются временем суток. То есть, от времени суток зависит способность организма бороться с пищевыми отравлениями — выяснили ученые из США.Сотрудники Юго-Западного Университета штата Калифорния установили, что уровень естественных противомикробных соединений меняется в течение суток. Как пишет издание Cell, это удалось подтвердить по итогам опытов на грызунах."Все живое в природе подчиняется циркадным ритмам, поэтому в том, что способность организма противостоять отравлениям определяется временем суток, на самом деле нет ничего удивительного. Опыты на грызунах показали, что концентрация противомикробных молекул под названием регенерирующий островковый белок 3g (REG3G) достигает максимума ночью, когда мыши активны в природе. Днем, когда мыши спят, концентрация REG3G снижается", — говорят авторы исследовательского проекта.Когда ученые заразили тестовых мышей патогенными бактериями, то выяснилось, что если воздействие производилось вечером, то мыши демонстрировали лучшую выживаемость. Мыши без кишечных бактерий, отвечающих за выработку REG3G, погибали в результате заражения с одинаковой вероятностью вне зависимости от времени заражения.