Грозит ли вам атеросклероз: общие признаки опасного заболевания сосудов

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Атеросклероз может быть очень серьезным заболеванием для многих людей, у которых со временем может привести к стенокардии, заболеванию периферических артерий, инсульту и сердечному приступу.Атеросклероз возникает, когда кровеносные сосуды, переносящие кислород и питательные вещества от сердца к остальному телу, становятся толстыми и жесткими, в то время как здоровые сосуды и артерии остаются гибкими и эластичными. Развитию этого опасного сосудистого заболевания содействует накопление жиров, холестерина и других веществ, налипающих на стенки артерий. Этот слой со временем утолщается и твердеет, не позволяя сосудам адекватно расширяться под притоком крови. Вдобавок возникает риск того, что внутреннее пространство артерий может быть закупорено скоплением холестерина либо тромбом из кровяного сгустка. Если не выявлять и не лечить атеросклероз, он может привести к сердечной недостаточности, инфаркту миокарда, инсульту, подчеркивают эксперты.Грозит ли вам атероксклероз? Существует ряд факторов, которые увеличивают риск развития атеросклероза.Возраст.Нездоровый рацион с высоким содержанием жиров, недостатком фруктов и овощей.Высокий уровень холестерина.Курение.Недостаток физических упражнений и движения.Избыточный вес или ожирение.Регулярное употребление чрезмерного количества алкоголя.Высокое кровяное давление.Сахарный диабет.Семейный анамнез атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.Признаки атеросклероза. Нередко его симптомами становятся ощущения, вызванные закупоркой сосудов – это могут бытьболь в груди или стенокардия,боль в ноге, руке и в любом другом месте, где есть закупоренная артерия,одышка,усталость,спутанность сознания,мышечная слабость в ногах или другом участке тела.Кроме того, симптомы атеросклероза могут различаться зависят от того, какие артерии оказываются поражены.Если поражаются сонные артерии: возможны слабость, затрудненное дыхание, головная боль, онемение лица и паралич.Коронарные: возникают признаки, свойственные ишемической болезни сердца: боль в груди, сильное беспокойство, дурнота.Почечные: могут наблюдаться потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания, отек конечностей.Периферические: чаще всего, это покалывание, онемение и боль в конечностях.