Грозит ли вам атеросклероз: общие признаки опасного заболевания сосудов
Атеросклероз возникает, когда кровеносные сосуды, переносящие кислород и питательные вещества от сердца к остальному телу, становятся толстыми и жесткими, в то время как здоровые сосуды и артерии остаются гибкими и эластичными. Развитию этого опасного сосудистого заболевания содействует накопление жиров, холестерина и других веществ, налипающих на стенки артерий. Этот слой со временем утолщается и твердеет, не позволяя сосудам адекватно расширяться под притоком крови. Вдобавок возникает риск того, что внутреннее пространство артерий может быть закупорено скоплением холестерина либо тромбом из кровяного сгустка. Если не выявлять и не лечить атеросклероз, он может привести к сердечной недостаточности, инфаркту миокарда, инсульту, подчеркивают эксперты.
Грозит ли вам атероксклероз? Существует ряд факторов, которые увеличивают риск развития атеросклероза.
Возраст.
Нездоровый рацион с высоким содержанием жиров, недостатком фруктов и овощей.
Высокий уровень холестерина.
Курение.
Недостаток физических упражнений и движения.
Избыточный вес или ожирение.
Регулярное употребление чрезмерного количества алкоголя.
Высокое кровяное давление.
Сахарный диабет.
Семейный анамнез атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Признаки атеросклероза. Нередко его симптомами становятся ощущения, вызванные закупоркой сосудов – это могут быть
боль в груди или стенокардия,
боль в ноге, руке и в любом другом месте, где есть закупоренная артерия,
одышка,
усталость,
спутанность сознания,
мышечная слабость в ногах или другом участке тела.
Кроме того, симптомы атеросклероза могут различаться зависят от того, какие артерии оказываются поражены.
Если поражаются сонные артерии: возможны слабость, затрудненное дыхание, головная боль, онемение лица и паралич.
Коронарные: возникают признаки, свойственные ишемической болезни сердца: боль в груди, сильное беспокойство, дурнота.
Почечные: могут наблюдаться потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания, отек конечностей.
Периферические: чаще всего, это покалывание, онемение и боль в конечностях.
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