Причины гипертонии: некоторые продукты несут скрытый риск для здоровья – врач

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Гипертония серьезно угрожает здоровью, если ее не лечить, и от тех продуктов, которые ежедневно потребляются в пищу, в большой мере зависит, насколько сильно может пострадать человек.Гипертонию (высокое кровяное давление) называют «тихим убийцей», поскольку она не вызывает видимых внешних изменений, пока не нанесет организму очень значительный ущерб. К счастью, подобную угрозу реально предотвратить. Одним из способов нормализовать артериальное давление является коррекция рациона питания, об этом изданию Express рассказал врач диетолог Роб Хобсон.По словам специалиста,«некоторые продукты питания могут представлять скрытый риск для здоровья из-за высокого содержания натрия».Когда человек употребляет слишком много натрия (обычно в виде соли, содержащейся в обработанных пищевых продуктах), тело удерживает воду, чтобы вымывать его излишки. Вода, в свою очередь, вызывает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, что повышает давление.Какие же продукты представляют в этом плане скрытый риск для здоровья?Оливки. Хобсон предупреждает, что 80 граммов оливок в рассоле содержат колоссальные 1064 мг натрия. Для сравнения: рекомендуемая дневная доза составляет не более 2400 мг в день (6 г соли).Жирная рыба. Также может оказаться опасной, если необходимо строго контролировать кровяное давление. Речь, прежде всего, идет о продукте из магазинов. Некоторые варианты жирной рыбы в них содержат очень высокие уровни соли, ее содержание нужно всегда выяснять по этикете.Сыр фета. Он содержит меньше жира и калорий, чем желтые сыры, но это еще не означает, что он полезен во всех отношениях. Всего 30 граммов феты содержит 300 мг натрия.Чай и кофе. Кофеин в высоких дозах также может поднять ваше кровяное давление, предупреждает врач.Что рекомендует употреблять врач диетолог Роб Хобсон для поддержания здоровья сосудистой системы и нормального артериального давления.Больше свежих фруктов и овощей.Умеренно жирное молоко и молочные продукты.Источники белка – нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые.Цельное зерно, хлеб и макароны грубых сортов.Напитки, не содержащие сахара в любом его виде.