6 самых полезных продуктов для тех, кому за 50

Если вам уже исполнилось 50, обязательно обращайте более пристальное внимание на свой рацион. Включите в него эти богатые питательными веществами продукты, чтобы максимально укрепить здоровье.Костный бульон. Преимущества ежедневного употребления бульона на костях связаны с богатым содержанием в нем таких питательных веществ, как коллаген, глицин, желатин, глутамин, пролин и аргинин. Коллаген полезен для кожи, желатин помогает костям плавно работать без трений, глутамин способствует наращиванию мышц, а глицин действует как антидепрессант и повышает настроение. Костный бульон полезен при расстройствах сна.Яйца. Великолепная по своей доступности форма животного белка. Также содержит и ряд других важных питательных веществ. К примеру, в яичном белке 60% высококачественного животного белка, а в желтке - остальные необходимые питательные вещества, включая полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.Печень. Один из наиболее полезных и натуральных продуктов питания, содержащих питательные вещества. Имеет самую высокую плотность витамина А, по сравнению со всеми другими продуктами. В печени много фолиевой кислоты, железа и витамина В, а также меди. Одной порции достаточно, чтобы удовлетворить ежедневные потребности во всех этих компонентах. Печень защищает от болезней глаз, артрита и даже старческого слабоумия.Баранина и курица, морепродукты. Пищевые белки - это строительные блоки нашего тела. Животные белки являются наиболее легко усваиваемой формой белка. Куриное мясо богато витамином К2, а куриная кожа содержит полезный для организма коллаген. В баранине есть вещества, помогающие сжигать больше жира, включая стеариновую кислоту. Наконец, в морепродуктах с низким содержанием ртути также множество жирных кислот Омега-3, обладающих противовоспалительным воздействием.Топлёное масло. Топлёное масло полезно для здоровья, кожи и волос. Сразу несколько исследований показывают, что нерафинированное растительное масло, включая масло канолы, арахиса, сои, горчицы, кунжута, холопка, пальмы, кукурузы и так далее обладает противовоспалительным воздействием.Органические сезонные фрукты. Наименее токсичные части растений. Включение сезонных фруктов в наш ежедневный рацион дает организму целый ряд преимуществ. Это отличный источник различных витаминов, минералов и антиоксидантов, а для любителей сладкого ещё и идеальный десерт.