Названы причины крапивницы и способы борьбы с высыпаниями

Это распространенная аллергическая реакция.Случаи обращения к аллергологу к сожалению стали уже далеко не редкостью. Причин этому множество, от слабого иммунитета, наследственного фактора до распространенной тенденции к самолечению. Одной из распространенных причин обращения к врачу является именно появление крапивницы. Каковы причины развития данного состояния и с какими характерными симптомами происходит поражение кожи.Крапивница — это патологическое состояние, характеризующееся появлением волдырей на коже (уртикальная сыпь). Особенностью развития заболевания является отек кожи, возникающий вследствие увеличенной проницаемости и расширением сосудов с накоплением межклеточной жидкости. Это и вызывает характерные волдыри.Основное проявление заболевания соответствует названию, поражения напоминают вид кожи после воздействия на нее крапивы.В зависимости от продолжительности крапивницы различают острую (до 6 нед.) и хроническую (более 6 мес.) формы.Принимая во внимание причину возникновения различают индуцированную форму заболевания и идиопатическую. Индуцированная форма в свою очередь делится на холодовую, солнечную, вибрационную и др.Какие факторы влияют на развитие крапивницы?В большинстве случаев крапивница является реакцией на воздействие определенного аллергена, хотя не является исключением присутствии причины в виде определенного заболевания.К наиболее распространенным причинам крапивницы относятся:воспалительные процессы в организме;нарушения со стороны печени;аллергия на пищевые продукты;механическое воздействие (длительное давление, влияние вибрации);генетический фактор;аутоиммунные патологии;прием определенных лекарственных препаратов;реакция на укус насекомых и др.Какие симптомы указывают на развитие крапивницы?В первую очередь больной замечает появление волдырей, которые чешутся и иногда могут болеть или печь. Внешне образования имеют светло-розовую окраску (с красной каймой) и выступают над поверхностью кожи. Они быстро появляются (в течение суток после контакта с раздражителем) и также внезапно и исчезают не оставляя следов на коже. Иногда пузырьки могут сливаться между собой при этом подвергая поражению значительные площади кожи.Относительно локализации крапивницы, то чаще всего пузырьки локализуются на открытых участках тела, то есть те которые испытывают непосредственный контакт с триггером.Отметим, что хроническая крапивница в отличие от острой может возникать как на постоянной основе, так и периодически с обязательными отдельными ремиссиями.Опасным осложнением крапивницы является отек Квинке, когда отек дермы через крапивницу возникает в глубоких слоях, что представляет угрозу жизни из-за высоких рисков остановки дыхания.Диагностика и тактика леченияПри проведении диагностики важно установить причину появления крапивницы проводя подробный сбор анамнеза, продолжительность высыпаний и характер протекания заболевания. Дополнительными вспомогательными методами диагностики являются:лабораторные анализы крови;аппликационные кожные пробы;провокационные пробы (например, с применением влажного обложения при подозрении на аквагенну крапивницу);при показаниях возможно проведение биопсии кожи.Лечение в первую очередь будет заключаться в прекращении действия провоцирующего фактора, будь то определенный аллерген или физический фактор. Также дополнительно важно устранить влияние факторов которые специфично вызывают появление крапивницы или вызывают ее обострение.Медикаментозная терапия будет включать назначение антигистаминных лекарственных средств. В зависимости от типа крапивницы возможно внесение изменений при проведении терапии.Если заболевание имеет длительное течение и ярко выраженную острую картину, в лечение включают аллерген-специфическую иммунотерапию.Поскольку крапивница является наиболее распространенным типом аллергодерматоза, важно быть осведомленным в возможной повышенной реакции иммунной системы на определенный аллерген. Поскольку иногда последствия аллергии могут быть опасными для жизни. Вовремя обратитесь за консультацией к врачу аллергологу и дерматологу.