Грецкие орехи снижают кровяное давление и уровень холестерина в крови

Актуальные исследования показывают, что грецкий орех — идеальный продукт для здоровья кровеносных сосудов. Орехи способствуют снижению уровня кровяного давления и уменьшают концентрацию холестерина в крови.Немецкие ученые установили, что систематическое употребление грецких орехов снижает уровень холестерина в крови и благоприятно воздействует на состояние кишечного микробиома. Ученые пришли к таким выводам по итогам эксперимента с добровольцами, которые регулярно употребляли орехи на протяжении восьми недель.Благоприятные эффекты, которые появились благодаря диете с повышенным содержанием грецких орехов, обусловлены составом орехов — в частности, биологически активными соединениями, которые очень полезны для человеческого организма. Для того, чтобы лучше изучить пользу орехов, сотрудники Университета штата Пенсильвания провели рандомизированное контролируемое исследование кормления с участием 42 человек, у которых был обнаружен риск болезней сердца и сосудов.Через шесть недель опыта выяснилось, что у людей, которые ежедневно употребляли цельные грецкие орехи, улучшился состав кишечного микробиома, что самым положительным образом отразилось на работе иммунной системы. "Полезные бактерии в кишечнике, росту которых способствуют грецкие орехи, влияют на уровень кровяного давления и содержание холестерина в крови", — отмечают специалисты.