Сердечный приступ: 4 главных «ранних признака», которые могут указывать инфаркт

Сердечные приступы - это серьезные случаи, требующие неотложной медицинской помощи, требующие немедленной помощи врача. Однако 80 процентов преждевременных сердечных приступов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового питания и регулярной физической активности.Со временем в результате накопления жировых отложений, включая холестерин, образуются вещества, называемые бляшками, которые могут сужать артерии, вызывая большинство сердечных приступов.У любого человека с сердечным заболеванием выше вероятность сердечного приступа, поэтому важно следить за признаками ишемической болезни.Не все люди, у которых есть сердечные приступы, имеют одинаковые симптомы; некоторые люди испытывают легкую боль, а другие - сильную. Есть ряд ранних предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание.Первые признакиДискомфорт в груди: большинство сердечных приступов связаны с дискомфортом в центре груди, который длится более нескольких минут - или он может пройти, а затем вернуться.Дискомфорт в других областях верхней части тела: боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти и животе могут быть еще одним признаком сердечного приступа. Для некоторых людей боль или стеснение могут быть сильными, а для других - дискомфортными.Одышка: хотя это может случиться как с мужчинами, так и с женщинами, женщины чаще испытывают одышку.Другие признаки: другие возможные признаки включают появление холодного пота, тошноту или головокружение.Мужчины в возрасте 45 лет и старше и женщины в возрасте 55 лет и старше чаще страдают сердечным приступом, чем молодые мужчины и женщины. Слишком высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет также могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Избыточный вес может быть еще одной известной причиной сердечных приступов, которым больше всего подвержены люди, имеющие форму яблока и имеющие вес около середины тела.