Ученые: снижение роста сигнал преждевременной смерти

Снижение роста в среднем возрасте связано с повышенным риском преждевременной смерти, в первую очередь от сердечных заболеваний или инсульта. Такой вывод был сделан в исследовании на территории Северной Европы, представленном в журнале BMJ Open. Но регулярная физическая активность может помочь предотвратить это сокращение, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Рост людей начинает снижаться по достижении 50-летнего возраста, а к 70 годам процесс ускоряется. Потеря роста обычно вызывается сокращением позвоночных дисков, компрессионными переломами позвоночника и изменением осанки. Хотя некоторая потеря роста связана с естественным старением, предыдущие исследования показывали, что это также может быть связано с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.Ученые изучили более 2,4 тыс. женщин из Дании и Швеции, родившихся между 1908 и 1952 годами. Рост измерялся без обуви утром, при начале исследования, когда женщинам было 30-60 лет, а затем снова через 10-13 лет. Дата и причина смерти отслеживались в течение 17-19 лет после второго измерения роста.За 19 лет наблюдения 625 женщин умерли от всех причин. Но в течение 17 лет сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смерти 157 женщин. Каждый сантиметр потери роста был связан с 14% и 21% повышения вероятности смерти среди шведских и датских женщин соответственно. Существенная потеря роста, определяемая как более чем 2 см, была связана с повышением шансов смерти на 74% и 80% соответственно.Объединенный анализ данных показал, что значительная потеря роста связана почти с двукратным ростом риска смерти от инсульта и всех типов сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность смерти от других причин повышается на 71%.