В Австралии создали гидрогель для лечения неврологических болезней

Ученые из Австралии, представляющие Школу медицинских исследований Джона Кертина при Австралийском национальном университете в Канберре, получили гидрогель, который можно применять для терапии болезни Паркинсона и, предположительно, других неврологических недугов. Эффективность нового средства уже удалось доказать в опытах на грызунах.Гидрогель, который создали австралийские исследователи, доставляет клетки и белковые структуры в поврежденные болезнью Паркинсона участки головного мозга. В основе гидрогеля, как пояснил один из авторов проекта Дэвид Нисбет — природные аминокислоты, которые фактически представляют собой компоненты белков."Химические параметры гидрогеля делают его эффективным инструментом начиная с того момента, когда он только проникает в мозг. Мы можем вводить гидрогель в жидком виде непосредственно в мозг, используя инъекции. Оказавшись внутри мыслительного органа, наш гидрогель принимает твердую форму, за счет чего поддерживает стволовые клетки, из которых созревают новые дофаминовые нейроны", — рассказал Нисбет.Ученый добавил, что эффективность средства уже была подтверждена по итогам опытов на крысах. Гидрогель со стволовыми клетками позволил обеспечить значительные улучшения в состоянии тестовых животных — они даже смогли вернуть часть утраченных двигательных функций.