Вишня: вкусная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и не только

Вплоть до середины сентября продолжается сезон вишни. Эта ягода имеет сладко-кислый, терпкий вкус и содержит в своем составе множество витаминов, минералов и сильнейших антиоксидантов. Она очень полезна для укрепления здоровья, в том числе для профилактики болезней сердца и сосудов.Помните, волшебные «молодильные» яблочки? В каждой сказке есть доля правды. Фрукты, ягоды и овощи содержат множество веществ, которые помогают нашему организму противостоять старению и надвигающимся болезням. Эффект, конечно, не столь разителен, как в сказке. Но при правильном и регулярном употреблении сезонных ягод, фруктов и овощей, когда в них содержится максимум пользы, можно добиться впечатляющих результатов. Например, снизить показатели артериального давления, «плохой» холестерин, воспалительные процессы при артритах, подагре, полечить анемию, улучшить пищеварение и нормализовать сон. На все это способна вишня.Витамины, микроэлементы и биологически активные вещества в вишнеПолезные вещества содержатся в плодах, плодоножках, листьях и даже в коре вишни. Поэтому если вишня растет у вас в саду – вы счастливый обладатель целого ассортимента целебных средств.В 100 граммах ягод вишни содержитсяОт 0,15 мг до 0,5 мг фолиевой кислоты, которая нужна для роста, развития и функционирования кровеносной и имунной систем, сохранение целостности ДНК (поэтому поедание вишни можно считать своего роде профилактикой развития опухолей), синтеза аминокислот. Фолиевая кислота необходима во время беременности для вынашивания и предупреждения патологий развития плода.От 70 мг до 250 мг витаминов Р, РР или никотиновой кислоты (в зависимости от окраски ягод, чем темнее, тем больше Р-активных соединений), эти витамины поддерживают функционирование печени, в частности ее способность нейтрализовать ядовитые вещества, здоровье кожи и волос, укрепляют капилляры, способствуют нормализации сна, нужны для углеводного, липидного и белкового обмена.Витамины В1, В2, В5, В6, В9 необходимые для нервной системы, кроветворения, работы сердца, профилактики депрессии, синтеза гормонов, углеводного обмена10 мг витамина С – этот витамин нужен для синтеза коллагена, который является основным строительным материалом для тканей сосудов, костей, зубов, хрящей, соединительных тканей, нервных волокон.Витамин А (каротин) – считается что в одном стакане вишни примерно половина суточной дозы витамина А. Это сильнейший антиоксидант, который участвует в окислительных процессах, необходим для костей, зубов, формирования клеток.0, 12 мг меди этот микроэлемент необходим для транспорта кислорода3 мг железа, поэтому вишня прекрасное средство при анемииВишня богата пектином, который выводит из организма излишек холестерина, токсины, образовавшиеся в результате обмена веществ и поступившие извне. В том числе соли тяжелых металлов.Влияние окислительного стресса на сердце и сосудыС окислительным стрессом наш организм борется ежесекундно. Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, вы дышите и происходят процессы окисления, образуются свободные радикалы – активные молекулы кислорода с одним неспаренным электроном. Определенное количество таких высокоэнергетических молекул кислорода необходимо организму для борьбы с вирусами и бактериями, активизации ферментов, синтеза гормонов. Проблема в том, что свободные радикалы могут как образовываться внутри организма, в результате обмена веществ и химических реакций, так и поступать извне: образовываться под действием ультрафиолета, загрязнений атмосферы, воды, радиации, контакта с токсическими веществами и так далее. Если свободных радикалов становится чересчур много, а наша собственная антиоксидантная система не справляется, то окисляются структуры клеток, повреждаются молекулы ДНК и это и приводит к тому, что клетки уже не могут нормально функционировать, нарушается работа тканей, состоящих из этих клеток, а затем и органов, состоящих из этих тканей. Когда свободно радикальное окисление повреждает эндотелиоциты сосудов начинается развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз. Активные формы кислорода, образующиеся в результате окислительного стресса и воспаления, связаны с возрастной эндотелиальной дисфункцией, когда эндотелий сосудов находится в провоспалительном состоянии, повышается вазоконстрикция, т. е. просветы сосудов сужаются, стенки сосудов повреждаются что способствует развитию атеросклероза и его осложнений.Вишня против, свободных радикалов, воспаления и болиАмериканские ученые провели исследования, в результате которых доказали, что прием вишневого сока без сахара в течение 12 недель снижает количество биомаркеров окислительного стресса у пожилых людей (65-80 лет). А ведь именно люди из старшей возрастной группы наиболее подвержены окислительному стрессу, так как с возрастом собственная антиоксидантная система перестаёт улавливать и обезвреживать лишние свободные радикалы. В том же исследовании было выявлено, что прием вишневого сока без сахара повышает активность репарации, т. е. восстановления ДНК и снижает уровень С-реактивного белка – одного из главных маркеров общего воспаления. Нужно сказать, что о противовоспалительном действии вишни знали давно. В этих ягодах есть особые вещества – антоцианы, снижающие воспаление, и оказывающие обезболивающий эффект. Поэтому вишня и вишневый сок рекомендуются людям с подагрой, артритами, ревматическими поражениями суставов.Чем еще обусловлены кардиозащитные свойства вишниВ вишне содержится целый спектр ценных компонентов, которые благоприятно действуют на работу сердца и сосудов.От 0,6 до 3,3. мг кумаринов – веществ, которые способны делать кровь менее густой, и задерживать формирование тромбов. Кумарины содержатся как в ягодах, так и в листьях. Поэтому добавлять в чай вишневые листья полезно всем, кто имеет такие заболевания (или предрасположенность к ним), как атеросклероз, артериальная гипертензия, варикоз, геморрой и так далее.Кверцитин и изокверцитин – и другие флавоноиды придают вишне глубокий темно-красный, бордовый цвет. Эти вещества также являются мощными антиоксидантами, которые защищают нас от преждевременного старения, развития болезней сердца, головного мозга, сосудов, обладает противовоспалительными свойствами, помогает нормализовать артериальное давление.300 мг калия незаменимого для функционирования сердца, поддержания нормальных показателей артериального давленияСколько вишни можно есть в день и когда есть вишню не рекомендуетсяЗа один прием не стоит съедать более 100 граммов вишни или выпивать более 100 граммов вишневого сока. Обращаем внимание, что целебными свойствами обладает терпкий вишневый сок без сахара.Если у вас имеются обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, то вишня и ее сок противопоказаны.Возможна индивидуальная непереносимость этой ягоды и аллергические реакции.Также стоит помнить, что в больших количествах вишня (и черешня) может спровоцировать диарею.Вишня содержит большое количество фруктовых кислот, поэтому после того, как вы съели ягоды или выпили сок следует прополоскать рот. Чистить зубы можно не ранее, чем через полчаса, чтобы не повредить эмаль зубов.