Популярное лекарство для снижения веса связали со снижением риска болезней сердца

Высокий индекс массы тела является одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе за счет больших объемов висцерального и эктопического жира, которые накапливаются вокруг внутренних органов. Новое исследование показало, что справиться с этой проблемой поможет не только коррекция образа жизни.Лираглутид — это гипогликемический препарат, предназначенный для лечения диабета 2-го типа и хронического ожирения. Разрешен он во многих странах, в том числе в России. Чтобы доказать связь регулярного приема лираглутида со значительным уменьшением висцерального и эктопического, ученые из Техасского университета в Далласе использовали новейшие технологии визуализации для оценки различных жировых накоплений в организме.В исследовании участвовали 185 взрослых американцев с избыточным весом, у некоторых из них был диагностирован диабет и предиабет. В течение 40 недель 92 добровольца получали лираглутид внутривенно, другие 93 — плацебо. Все участники также соблюдали специальную диету с дефицитом 500 калорий и занимались физическими упражнениями.По окончанию наблюдательного периода ученые определили, что по сравнению с плацебо препарат снижает количество жира в тканях брюшной полости и в шесть раз — вокруг печени. Примечательно, что эффективность лечения была одинаково высокой для всех участников независимо от пола, этнической или расовой принадлежности, а также наличия диагностированного предиабета.«Основным результатом нашего исследования было значительное уменьшение висцерального жира у пациентов с избыточным весом или ожирением. Все это демонстрирует потенциал лечения лираглутидом для значительного снижения риск хронических заболеваний в этой группе населения», — сообщили авторы исследования.