Как ботокс может помочь при невралгии
Наибольшей популярностью препарат пользуется у пациентов, страдающих неконтролируемыми движениями. Это могут быть тики, спастическая кривошея, писчий спазм, блефароспазм и другое. Такие болезни не опасны для здоровья, однако они снижают качество жизни.
Лекарства, которые купируют сокращение мышц, вызывают сонливость и слабость. А инъекции ботулотоксина таких побочных эффектов не вызывают. Препарат вводится в мышцы, которые отвечают за создание "лишних" движений и расслабляют их.
Ботулотоксин эффективен в лечении головных болей. Препарат широко применяется при лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, головных болях напряжения, мигрени и других видах головной боли.
Препарат оказался также хорош при болях, вызванных избыточным мышечным напряжением. Об этом стало известно как раз после того, как у женщин, борющихся с морщинами, пропадала головная боль.
В некоторых случаях введение ботулотоксина помогает избавиться от выраженного мышечного тонуса в конечностях после инсульта, травмы или при детском церебральном параличе.
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