В ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса

Мелита Вуйнович, официальный представитель в России ВОЗ, рассказала, что эксперты Организации отслеживают распространение штамма «лямбда».По ее словам, мутацию covid-19 "альфа" практически полностью вытеснила разновидность инфекции "дельта". Вуйнович сообщила, что за темпами распространения варианта «лямбда» сейчас наблюдают представители ВОЗ. Ученые ожидают, что скоро эта мутация сможет вытеснить индийский штамм. Она отметила, что характерными признаками заражения являются всем известные повышенная температура тела, беспрерывный кашель и потеря обоняния и вкуса.Специалист также отметила, что только массовая вакцинация поможет предотвратить распространение и появление новых, более опасных, разновидностей болезни.«При высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии», - сказала она.