Врач посоветовала упражнения для улучшения памяти

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, что многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с потерей концентрации внимания и ухудшением памяти.

Для восстановления когнитивных способностей специалист посоветовала несколько упражнений.

"Для восстановления памяти и внимания есть определенные физические упражнения — пальцевая или пальчиковая гимнастика. Великолепно развивает мелкую моторику, восстанавливает память, концентрацию внимания. Улучшает мыслительный процесс", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также врач посоветовала читать, слушать музыку и считать в уме. При более серьезных проблемах с памятью Лоцманова рекомендовала обратиться к специалистам.
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