Врач посоветовала упражнения для улучшения памяти

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, что многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с потерей концентрации внимания и ухудшением памяти.Для восстановления когнитивных способностей специалист посоветовала несколько упражнений."Для восстановления памяти и внимания есть определенные физические упражнения — пальцевая или пальчиковая гимнастика. Великолепно развивает мелкую моторику, восстанавливает память, концентрацию внимания. Улучшает мыслительный процесс", — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".Также врач посоветовала читать, слушать музыку и считать в уме. При более серьезных проблемах с памятью Лоцманова рекомендовала обратиться к специалистам.